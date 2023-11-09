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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تشخيص اضطراب التوحد و فن الإقناع ضمن سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة  لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور الشباب في حرب أكتوبر" أوضح فيها وليد الضوي أن حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ المنطقة، وأثبتت أن الأمة العربية قادرة على الانتصار على إسرائيل وهي إعادة الوحدة العربية، وخلدت حرب أكتوبر ذكرى شهدائها في قلوب المصريين والعرب، كما عرض القصر فيلم سينمائي بعنوان" صائد الدبابات ضمن خطة سينما الأطفال.

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تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي حيث، قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان" تشخيص اضطراب طبقة التوحد " اوضحت شيماء شوقي الخصائص الإجتماعية، والخصائص اللغوية والخصائص الحسية والادراكية والخصائص السلوكية والعاطفية والنفسية، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" فن الإقناع" تحدث د. عبده الضوي عن أساليب الإقناع ووسائل الإقناع.

نفذت مكتبة المدامود ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها طه حباشي، وكذلك نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية" رسم بقلم الرصاص "نفذها محمد إبراهيم، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "ورقيات" نفذتها نفيسة عبد الرحيم مستخدمة ورق ألوان وورق فوم وبريت.

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