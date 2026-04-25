الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان عنابة يحتفي بمصر .. إلهام شاهين تشيد بتكريم اسم يوسف شاهين

النجمة إلهام شاهين
أوركيد سامي

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، والذي أُقيم في عنابة وسط أجواء احتفالية مميزة، عكست عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، خاصة مع اختيار مصر كضيف شرف لهذه الدورة.


وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا لنجوم الفن من مختلف الدول، إلى جانب تكريم نخبة من الأسماء البارزة في المجال السينمائي، حيث كانت إلهام شاهين من بين المكرمين، وهو ما أعربت عنه بفخر واعتزاز، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي ضمن كوكبة كبيرة من الفنانين الذين لهم بصمات واضحة في تاريخ الفن العربي والعالمي.


وأشادت شاهين بحفاوة الاستقبال والتنظيم، موضحة أن المهرجان نجح في تقديم صورة حضارية مميزة تعكس قيمة الفن ودوره في التقارب بين الشعوب. كما عبّرت عن سعادتها بالتكريم إلى جانب شخصيات فنية بارزة، من بينها الفنانة بهية راشدي، والفنان صالح أوقروت، والمخرج العالمي بيل أوجست، بالإضافة إلى الفنانة سهير المرشدي.


وفي سياق متصل، حرصت إلهام شاهين على تهنئة كل من الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة داليا مصطفى بمناسبة مشاركتهما ضمن لجان التحكيم في المهرجان، مشيدةً باختيارهما لهذه المهمة التي تعكس مكانتهما الفنية وخبرتهما في المجال.


كما أثنت على اختيار اسم المخرج العالمي يوسف شاهين ليحمل عنوان هذه الدورة، معتبرةً ذلك تكريمًا مستحقًا لقامة سينمائية كبيرة أثّرت في تاريخ السينما العربية والعالمية، ونجحت في تقديم أعمال خالدة ما زالت تحظى بتقدير واسع حتى اليوم.


واختتمت شاهين تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الدورة من المهرجان تُعد واحدة من أبرز وأهم الدورات، لما شهدته من تنظيم متميز وحضور فني قوي، متمنيةً النجاح والتوفيق لجميع المشاركين، ومشيدةً بالدور الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في دعم صناعة السينما وتعزيز التواصل الثقافي بين الدول.

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
نتنياهو
ازالة تعدي
المجني عليه
