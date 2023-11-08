بنت الأقصر تحصل على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للعبة الكاراتيه

حصلت سارة حسين أحمد الطالبة بمدرسة القرنة الثانوية بإدارة القرنة التعليمية غرب الأقصر ، على المركز الثالث الجمهوري في بطولة الجمهورية للمدارس في لعبة الكاراتيه كومتيه، والتي أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بحي المعادي محافظة القاهرة.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وبعث خالد برسالة شكر لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية هشام عبد الستار على مجهوداته الدؤبة في رعاية الأنشطة الطلابية، ولموجه عام التربية الرياضية بدوي منصور على النجاحات المتواصلة في مجال التربية الرياضية.