تقديم 15850 خدمة طبية لمرضى السرطان في أورام الأقصر.. صور

استقبلت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام ، بمنطقة طيبة شمال الاقصر، في الفترة من 30 اكتوبر وحتى 4 نوفمبر ، عددا من الحالات المرضية التى تلقت الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في جميع اقسام المستشفى.

واستقبلت مستشفى شفاء الاورمان، 3650 من المترددين على العيادات الخارجية , و1294 ترددوا على قسم الاشعة، وتم عمل 574 جلسة بقسم الاشعاعى ،وتم عمل جلسات الكيماوى بعدد 856 ، وإجراء 78 عملية .

وتم اجراء 14203 خدمة في المعامل المركزية، كما أن إجمالى خدمات المستشفي 15850، كما استقبلت 4104 من المرضى داخل المستشفي خلال هذه الفتره .

وقدمت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وكل حالة من المترددين تكون المستشفى داعمه في علاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفي لمختلف الأعمار والتخصصات داخل أول مستشفى متخصص لعلاج الاورام بالمجان بصعيد مصر.

وأكد الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان ، ان المستشفى تستقبل بوميا اعداد من المترددين على الاقسام المختلفة، موضحاً أن المستشفى تقدم الخدمات الطبية المميزة المجانية، كأول صرح طبي مجاني لعلاج الاورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار في المستشفى.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ان المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية للمرضي، بما يعود بالنفع علبهم والمساهمة في علاجهم، وذلك في اطار الجانب الطبي والاجتماعي للمستشفى الذى تقدمه لاهالى الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء.

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