أضرار الزواج المبكر.. ندوة بمحافظة الأقصر

قالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر أن الوحدة الفرعية بمركز ومدينة البياضية نظمت ندوة بقرية الروافعة الغربية حول أضرار الزواج المبكر.



وتناولت الندوة تعريف الطلاب بوحدة حماية الطفل ومهامها ومقرها وكيفية تقديم البلاغ عن طريق خط نجدة الطفل١٦٠٠ ، وتلاها عرض لمخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية كما تحدث فضيلة الشيخ/مصطفي كامل واعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية عن أضرار الزواج المبكر من الناحية الدينية.



وفى ذات المركز نظمت الوحدة الفرعية بمركز شباب الحبيل ندوة حول التنمر وآثاره الضارة علي الفرد والمجتمع ، وأنه نتاج ضعف الوازع الديني والإخفاق في التربية على الخلق القويم ، وأنه دائما ما يلجأ ضحايا التنمر الي السلوك العدواني .

حضر الندوة تهاني عبد الصبور مدير الوحدة الفرعية بمركز ومدينة البياضية.