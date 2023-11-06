أيادي مصر تنظم احتفالية في الأقصر بعنوان "تراثنا الفريد وحرفنا اليدوية"

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، احتفالية تحت عنوان "تراثنا الفريد وحرفنا اليدوية" بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، وذلك على هامش الاحتفال بعيد الأقصر القومي والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام.



وتضمنت الاحتفالية إقامة معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لعرض منتجاتهم، وأقيمت أيضاً حلقة نقاشية عن عيد الأقصر القومي واكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي للأقصر.



كما تضمن الحفل عددا من العروض الاستعراضية قدمها تلاميذ مدرستي الراهبات الفرنسيسكانيات بالأقصر، والأقباط الإعدادية بنين، كما تم تقديم فقرة مسرحية وإلقاء عدد من أبيات الشعر.



شارك في تنظيم الفعاليات كل من نجوي علي النوبي مدر منصة أيادي مصر ، ونورا محمد عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر.

ياتى ذلك في اطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وإيمان السبكي مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية،

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