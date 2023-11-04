عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وشركة جيمناي إفريقيا

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وشركة جيمناي إفريقيا

وقعت جامعة الأقصر وشركة جيمناي أفريقيا مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق إطار للتعاون بينهم لدعم الطلبة والشباب وإثراء بيئة ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار بمحافظة الأقصر.

 

وقام الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي افريقيا بتوقيع المذكرة بحضور ممثلين عن الجامعة والشركة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تقديم: استشارات لإدارة المشروعات، دعم وتشبيك مع برامج تمويل، تقديم تدريبات متخصصة، إطلاق مسابقات وغيرها من الأنشطة. 

 

على أن يكون التعاون بين الجامعة والشركة عن طريق الاستعانة بالكوادر والخبرات الموجودة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر في البرامج المختلفة التي تقدمها جيمناي و التعاون سويا في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والمشاركة في المؤتمرات والأحداث والمسابقات المقامة من الطرفان داخل الجامعة لتعزيز استفادة رواد الأعمال من الخدمات والبرامج المقدمة من الشركة مثل برامج الاحتضان والبرامج التنموية لرفع كفاءة الشركات الناشئة في القطاعات المختلفة وتطوير بيئة ريادة الأعمال في محافظة الأقصر.

درة المحافظات الـسياحية.. مشروعات قومية كبرى غيرت شكل الأقصر

محافظ الاقصر يناقش الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

و توقيع المذكرة وخلق إطار للتعاون يأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية 2030 وإيمانا من الجامعة بدورها المحوري في محافظة الأقصر لتنمية المجتمع عن طريق تسخير كافة الإمكانيات سواء العلمية أو اللوجيستية وارتكازا على ما تتمتع به الشركة من مكانة متميزة في مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال دعم أفكار شباب رواد الأعمال في صعيد مصر. وتشمل الفئات المستهدفة الطلاب والشباب بالاضافة لرواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 

وقال الدكتور حمدي حسين تعليقا على توقيع المذكرة: " جامعة الأقصر تفتح ذراعيها للتعاون مع المؤسسات الجادة التي تساهم في تطوير منظومة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية".

 

وعلق المهندس عدلي توما على الشراكة مع  جامعة الأقصر قائلا: " أنا سعيد بوجودي اليوم في الأقصر لتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة جيمناي أفريقيا وجامعة الأقصر، والتي قد عملنا سويا بجد خلال هذا العام لتحضيرها ووضع اطار للتعاون بيننا لاثراء بيئة ريادة الأعمال في صعيد مصر وذلك في ضوء سعينا الدائم لبناء شراكات مع الجهات المختلفة التي تهتم بدعم الشباب وبناء كفاءاتهم بشكل عملي. أنا كلي أمل في أن تعاوننا مع جامعة الأقصر سوف يساعدنا على تقديم دعم يتم تصميمه خصيصا ليتناسب مع احتيجات الشباب الواعد في محافظة الأقصر وكل المحافظات المحيطة في صعيد مصر لدعمهم واتاحة المزيد من الفرص لهم. "

IMG-20231104-WA0065
IMG-20231104-WA0065
IMG-20231104-WA0066
IMG-20231104-WA0066
IMG-20231104-WA0067
IMG-20231104-WA0067
IMG-20231104-WA0068
IMG-20231104-WA0068
IMG-20231104-WA0064
IMG-20231104-WA0064
IMG-20231104-WA0063
IMG-20231104-WA0063
الأقصر أعضاء هيئة التدريس التعاون المشترك الدولة المصرية توقيع المذكرة جامعة الاقصر توقيع مذكرة تفاهم رئيس جامعة رئيس جامعة الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

ترشيحاتنا

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة

بسبب مجازر الاحتلال .. نائب بريطاني سابق يطالب المسئولين بأكبر حزبين في لندن بترك مناصبهم | فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ