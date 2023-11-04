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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاقصر يناقش الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

محافظ الاقصر يناقش
محافظ الاقصر يناقش مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق  "اكتوبر - أبو سمبل" ، بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف عبد العزيز رئيس لجنة القطار السريع بالهيئة القومية للأنفاق، والمهندس اسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق ، والمهندس ياسر محمد ، والمهندس محمد عبد المنعم ممثلا شركة Siac ، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز والتنفيذيين المعنيين.

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بدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع واستعراض المحطات الرئيسية والإقليمية وهي محطة الأقصر وتصل مساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر لـ185680 متر مربع ، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 متر مربع، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل احداثيات الموقع العام للمحطات.

كما ناقش موقف تعارضات القطاع السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتم تحديد مواقع التعارضات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع.

كما تم عرض مقترحات تغذية محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر وإسنا وأرمنت ،بمياه الشرب والصرف الصحي. 

وقال محافظ الأقصر إن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.

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