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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس صندوق التنمية الثقافية: ملتقى الأقصر رسالة سلام للعالم

صدى البلد

صرح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن ملتقى الأقصر للتصوير الذى يستمر حتى منتصف الشهر الحالى يعد حدثاً دولياً هاما في تاريخ الحركة الفنية المصرية، يضم مجموعة من المبدعين من مصر والعالم.

وأضاف "قانوش" أن الملتقى يعد ميدانا لتواصل للمبدعين لما يقدمه من إبداع فني ورسالة سلام للعالم، خالقاً حوار ينعكس إيجابا على الحركة التشكيلية، حيث يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، تولى اهتماما كبيرا بالملتقى باعتباره من أهم الملتقيات الثقافية الدولية. 

ويكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى، ويشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم محمد كمال عبد الهادي، وسلام يسرى، وعاليا عيسى، وعمر سنادة، ومحمد تيسير حامد، ومروة ناجى، ومهاب السيد أحمد، ويسرا محمود، ونهى إلهامى.

ويشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان. 

أما من مختلف دول العالم، فيشارك كل من: أليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، والفيا سارجين (روسيا)، وأتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، ولوزين تومانيان (أرمينيا)، وياكو سومايا (اليابان)، وسانجي شريستا (نيبال).

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