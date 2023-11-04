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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

درة المحافظات الـسياحية.. مشروعات قومية كبرى غيرت شكل الأقصر

صدى البلد

ارتدت الأقصر ثوب التطوير خلال الـ 10 أعوام الماضيـة بعد تنفيذ عدة مشروعـات بالمـليارات غـيـرت شـكـل المـحـافـظـة وجعلتها درة المحــافظـات الـسيـاحـية .


نجحت جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير شكل محافظة الأقصر للأفضل وحققت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عدة إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فى قطاعات مشروعات تجميل وتطوير المحافظة والتي خرجت للنور بتكلفة تتخطي عشرات المليارات، وأصبحت الأقصر بفضل تلك المشروعات ، كالتاج الذي يزين محافظات الصعيد.

 

  

محافظ الاقصر يناقش الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

رئيس صندوق التنمية الثقافية: ملتقى الأقصر رسالة سلام للعالم

 

من أبرز مشروعات تزيين المحافظة وأهمها مشروعات: افتتاح طريق الكباش - تطوير كورنيش الأقصر - انشاء شارع مصر- توسعة طريق المراسي -تطوير طريق المطار - تجديد ميادين الأقصر- تطبيق الهورية البصرية - تطوير كورنيش اسنا - تطوير ممشي الكورنيش - انشاء كورنيش القرنة - تركيب بلاط الانترلوك للحارات والطرق -انارة الطرق بإضاءة متحفية- تطوير ساحة معبد الكرنك - تغيير معديات الأهالي -تطوير مراسي المعديات - طلاء الواجهات بلون موحد- تطوير قرية حسن فتحي - محور ( سمير فرج ) شمال الاقصر -جامعة الأقصر - جامعة طيبة - شارع خالد بن الوليد - مدينة الشمس - التأمين الصحي الشامل - تطوير ساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبد الأقصر - المنطقة الصناعية بالبغدادي - حياة كريمة. وغيرها من مشروعات التطوير والتجميل التي غيرت شكل الأقصر.

الأقصر افتتاح طريق الكباش القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي تركيب بلاط الانترلوك

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