الأهلي ينهي تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة غدًا السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية. واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎

