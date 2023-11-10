أغرب من الخيال.. كواليس أول عملية في العالم لزرع عين كاملة لإنسان

نجح فريق من الجراحين في نيويورك بالقيام بأول عملية زراعة عين كاملة في العالم، ليلة الخميس، وعلى الرغم من نجاح العملية إلا أنه غير معروف بعد إذا كان سيعود للمريض بصره أم لا.

أول شخص يجري جراعة زرع عين في العالم

ترجع بداية الجرحة حين نجا عامل خط يدعى ”آرون جيمس“ يبلغ من العمر 46 عاما من صدمة كهربائية بقوة 7200 ڤولت، عندما لامس وجهه سلكـًا كهربائيا في يونيو عام 2021، وأصيب جيمس بجروح خطيرة وفقد عينه اليسرى وذراعه اليسرى.

وفقد أيضًا كل من أنفه وشفتيه بالكامل مع اسنانه الأمامية وجزء من خده الأيسر، وانتزعت ذقنه حى العظام. مما تطلب إزالة جزء من الوجه والعين اليسرى كاملة من المتبرع لزراعتهم في وجه جيمس.

نُقل جيمس إلى مركز «NYU Langone Health» وهو مركز طبي متخصص لتجميل الوجه وإعادة بنيته، وهناك حيث أجريت العملية.

أول زراعة عين لإنسان

حقق الأطباء نجاح سابق في عمليات زرع العين في الفئران حيث استعادت جزء من الرؤية، ولكن لم يتم إجراء عملية زراعة عين كاملة على شخص حي من قبل.

وصرح الطبيب «إدواردو رودريجيز»، الذي قاد عملية زراعة العين الكاملة التي استغرقت 21 ساعة: "إن مجرد حقيقة أننا أنجزنا أول عملية زرع ناجحة لعين كاملة مع وجه هو إنجاز هائل اعتقد الكثيرون منذ فترة طويلة أنه غير ممكن".

أظهرت العين المزروعة مؤشرًا حيويًا يؤكد صحتها الجيدة، حيث تدفقت الدماء مباشرة إلى شبكيتها، المسؤولة عن استقبال الضوء والصور وإرسالها الى الدماغ مباشرة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تأكيد إستعادة جيمس لبصره.

وقالت أستاذة الجراحة «كيا واشنطن» في الحرم الطبي بجامعة "كولورادو أنشوتز"، والتي تعمل في مجال جراحة وزراعة العيون منذ 15 عامًا، لوكالة فرانس برس، إن “هذه قضية ضخمة”

وصرح «دانييل بيلايز» من معهد "باسكوم بالمر" للعيون في جامعة ميامي والذي يسعى لتحقيق هدف زراعة العين أيضًا: “إن زرع عين بشرية في جامعة نيويورك لانجون يمثل لحظة محورية في سعينا المشترك لاستعادة البصر ويمنح الأمل للمرضى”.