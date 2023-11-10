حنان مطاوع: كتبت وصيتي منذ صغري وفترة مرضى كانت صعبة.. فيديو

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، مساء أمس الخميس، والذي يعرض على فضائية "أون إي".

وتحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن وصيتها قائلة: "كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي".

وأضافت أن ابنتها أماليا تحوذ الآن، على كل اهتمامها، وهي متمسكة بالحياة من أجلها"، مشيرة إلى أن فترة مرضها كانت من أصعب فترات حياتها، معقبه: "فترة مرضي كانت صعبة جدا، وشُخصت خطأ في البداية".

وأوضحت أنه تم تشخيصها على سبيل الخطأ على أنها ورم خبيث، إلا أنها ذهبت إلى طبيب آخر وتم تشخيصها التشخيص السليم.