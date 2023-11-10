عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان مطاوع: كتبت وصيتي منذ صغري وفترة مرضى كانت صعبة.. فيديو

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، مساء أمس الخميس، والذي يعرض على فضائية "أون إي".

txt

أسوة بالنبي محمد.. ماذا كتبت حنان مطاوع في وصيتها؟

txt

كتبت وصيتها.. حنان مطاوع تتحدث عن لحظات الرعب قبل خضوعها لعملية جراحية

وتحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن وصيتها قائلة: "كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي".

وأضافت أن ابنتها أماليا تحوذ الآن، على كل اهتمامها، وهي متمسكة بالحياة من أجلها"، مشيرة إلى أن فترة مرضها كانت من أصعب فترات حياتها، معقبه: "فترة مرضي كانت صعبة جدا، وشُخصت خطأ في البداية".

 

وأوضحت أنه تم تشخيصها على سبيل الخطأ على أنها ورم خبيث، إلا أنها ذهبت إلى طبيب آخر وتم تشخيصها التشخيص السليم.

 

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع الإعلامية منى الشاذلي برنامج معكم لحظات الرعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

ترشيحاتنا

عبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم الصحي والنفسي للأشقاء في غزة

إصابة مسعف فلسطيني متطوع بالهلال الأحمر المصري خلال استهداف للاحتلال الإسرائيلي اليوم

مدافع الزمالك يغيب عن الفريق أسبوعين للإصابة

الأهلي يصل إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري غدا| صور

تطور عاجل.. اقتراب موسيماني من الزمالك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

على طريقة “البخيل وأنا”| اكتشاف كنز “علي بابا” مع متسول المنصورة.. شقيقاه اهتما بالغنيمة عن دفن جثمانه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

فيديو

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ