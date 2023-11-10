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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أسوة بالنبي محمد.. ماذا كتبت حنان مطاوع في وصيتها؟

صدى البلد

تعتبر الفنانة حنان مطاوع واحدة من أكثر النجمات اللاتي يتمتعن بشعبية وقبول كبير على الشاشة المصرية، إذ يترقب جمهورها أعمالها الفنية بشغف كبير، خاصة وأنها تتمتع بجاذبية كبيرة، وتلقائية في أدائها الفني على الشاشة.

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن كتابتها لوصيتها منذ أن بلغت سن الـ 25 من عمرها، موضحة ما مرت به من أزمة صحية في الفترة الأخيرة، فماذا قالت؟.. 

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حنان مطاوع تكتب وصيتها في الـ 25 من عمرها 

كشفت النجمة حنان مطاوع عن كتابتها لوصيتها بينما كانت أبنة الخامسة والعشرين من عمرها، موضحة أنها كتبتها أسوة بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم-، وتعمل على تجديدها كل فترة مع تغير الأحداث في حياتها، قائلة في أحد اللقاءات التليفزيونية: 

«من بعد 25 سنة وأنا بكتب وصيتي، أول وصية كان معايا مبلغ متخيلة إنه ياما هنا ياما هناك، كان ألف جنيه، قلت هيتوزعوا جزء للحاجة اللي مربياني، وأصحاب المدرسة كل واحد 100 جنيه.. ماما هتتجنن من الأفكار دي بس انا مش سوداوية، طول الوقت بحلك ببكرة وإن فيه رحلتين في الدنيا والآخرة وبحاول أبروز الاتنين ، علشان مفيش حاجة تيجي على حساب التانية».

رحلة حنان مطاوع مع المرض: « دخلت في نفق مظلم»

كانت الفنانة حنان مطاوع قد تعرضت لأزمة صحية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحه تفاصيلها في إحدى اللقاءات التليفزيونية، قائلة: 

«العالم بالنسبالي توقف من أربع شهور ونصف، الموضوع تضخم خد منحنى تاني، ارتبكت جدًا وبدأت أعمل مسح ذري، وكنت بحس بضيق في التنفس وصوتي لما كان بيجيلي أي دور برد ولما صوتي يتشرخ مش بيرجع بيقعد شهور، ورقبتي كانت تخنت بس مفيش حاجة طالعة فيها، اتشال من رقبتي 450 جرام.

عملت سونار، اللي عملولي السونار دخلوني في نفق مظلم، قالولي لو انتشر في جسمك كله هيحصل كذا، والموضوع خد أبعاد كبيرة جدًا، لما عرفت الخبر مكنتش شايفة حاجة غير أماليا، العالم كله تلخص فيها ومرتبكة جدًا، وأمير عمل نفس مشهدي مع هند صبري في حلاوة الدنيا، سابني طلع يكلم الدكاترة في عيلتنا، ولون وشه مزرق وعمال يقولي هتبقي كويسة، قلتله خلال أدائك ده ممكن أطب فيها، ونزلنا العربية قعد يعيط بصوت عالي قلتله هو انا بموت؟!.. 

دخلنا لأقصى نقطة واحنا لسة مروحناش للدكتور، الحمد لله كانت تجربة وحشة قوي وطول الوقت بحمد ربنا بس متمنية أعيش علشان أبقى مع أماليا».

أحدث مسلسلات حنان مطاوع « صوت وصورة»

يعتبر مسلسل « صوت وصورة» أحدث مسلسلات الفنانة حنان مطاوع، ويتكون من 30 حلقة، ويشارك فيه نخبة من نجوم الفن منهم « حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر» من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبدالتواب “ توبة” ومن إنتاج أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على فضائية DMC، ومنصة Watch it.

 

حنان مطاوع النبى محمد صلى الله عليه وسلم وصية صوت وصورة

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