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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثار قلق العلماء.. تفاصيل انتشار متحور جديد لـ كورونا.. تعرف على أعراضه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منذ أن انتشر فيروس كورونا  «كوفيد-19»، أثار حالة من الرعب حول العالم، وراح ضحيته الآلاف من الأشخاص في مختلف البلدان، ومن متحور لأخر اجتهد العلماء لإيجاد مصل مضاد في محاولات لإنقاذ حياة الكثيرين.

اختلفت متحورات كورونا ومع الظهور المتتالي للمتحورات كان العلماء يطورون من المصل المضاد له، حتى ظهر المتحور الجديد الذي أثار قلق العلماء..

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متحور كورونا الجديد يثير قلق العلماء

مع توالي ظهور متحورات مختلفة من فيروس كورونا «كوفيد-19»، عكف العلماء على إيجاد مصل مضاد له، وتحديثه بشكلا مستمر ليتمكن من مواجهة الفيروس، حتى أعلن العلماء عن ظهور متحور جديد، خلال الأشهر القليلة الماضية، أطلقوا عليه اسم JN.1.

أثار متحور كورونا الجديد  JN.1 الرعب بين العلماء في الآونة الأخيرة، حيث اعتقدوا أنه أكثر من عدوى وله القدرة على التهرب من مناعة اللقاح، فهو يحتوي على عدد كبير من الطفرات الفريدة خاصة في بروتين السنبلة والتي قد تساهد في زيادة العدوى والتهرب المناعي، وقد انتشر المتحور الجديد في لوكسمبورغ، منتقلاً منها إلى العديد من البلدان.

تشير البيانات الأولية إلى أن اللقاحات والعلاجات المُحدثة ستظل توفر الحماية ضد متحور كورورنا  JN.1، وتجدر الإشارة إلى تشابه هذا المتغير مع المتغيرات السابقة ذات البرورتينات الشوكية المميزة.

أعراض متحور كورونا الجديد  JN.1

حذر الخبراء من متحور كورونا الجديد  JN.1، موضحين أنه أكثر مراوغة مناعية من سلالته الأصلية أوميكرون، وفقًا لصحيفة إكسبريس البريطانية، محذرين من التيقن لأعراضه التالي ذكرها:

  • الحمى
  • السعال
  • احتقان الأنف
  • سيلان الأنف
  • الإسهال
  • الصداع
  • التهاب الحلق
  • الشعور بتكسير في العظام
  • العطس المستمر
  • فقدان حاسة الشم والتذوق

ومازال العلماء يسعون وراء اكتشاف أعراض جديدة مرتبطة بهذه المتحورات الجديدة، للحد من خطرها.

ما هو متغير كورونا الجديد  JN.1؟

يعتبر متحور كورونا الجديد  JN.1 هو النسخة المتطورة من BA.2.86 والذي يحتوي على إجمالي 20 طفرة على برورتين سبايك، وهو ما كان مصدر قلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة لأنه  ما يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المضيف.

تم اكتشاف المتحور الجديد  JN.1 لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب اكتشافه في 11 دولة أخرى.

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