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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نزل الأرض| البصل يفاجئ المواطنين ويوجه صفعة للتجار.. كم وصل سعر الكيلو؟

صدى البلد

شهدت الأسواق في الفترة الماضية تباين في أسعار الخضروات والفاكهة بصورة كبيرة، حتى ارتفع سعر البعض منها بشكل مبالغ فيه، إلا أنه وبصورة مفاجئة انخفض سعر البصل في سوق العبور وباقي الأسواق، فما سبب هذا الإنخفاض؟ وكم بلغ سعره؟.. 

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تنفيذ قرار إيقاف تصدير البصل

تقدم النائب ضياء الدين داوود، بطلب إحاطة بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر للعام الجاري 2023، وهو الأمر الذي تسبب في استمرار ارتفاع أسعاره في الأسواق.

وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المُقدم من النائب ضياء الدين داوود، حيث تم استعراض موضوع الطلب، وتم توضيح أن ارتفاع أسعار البصل امر غير طبيعي لاسيما، وان لدينا اكتفاء ذاتي من محصوله، فيما أوضح ممثل وزارة الزراعة أن حجم الإنتاج من البصل يبلغ نحو 3.5 مليون طن سنويًا، ونصدر ما يقرب من 400 ألف طن سنويًا، وحجم الإستهلاك المحلي يبلغ تقريبًا 2.5 مليون طن سنويًا، ما يدل على وجود وفرة في الإنتاج.

وأشار إلى أن قرار وقف التصدير كان مفاجئًا في الوقت الذي كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، ما تسبب في تأجيل قرار  الوقف لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليًا حتى نهاية ديسمبر المقبل.

 سبب ارتفاع أسعار البصل رغم وقف التصدير

أرجع ممثل وزارة الزراعة في مجلس النواب، سبب ارتفاع سعر البصل في الأسواق رغم إيقاف تصديره منذ الأول من أكتوبر الماضي 2023، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين كميات من البصل، سببت خفض المعروض في الأسواق املاً في رفع الأسعار، إلا أنه يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، إلى جانب طرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، وسيتم ضخها في الأسواق قريبًا، مع تشديد الرقابة على الأسواق.

سعر البصل والخضروات اليوم 

يبلع سعر الكيلو من البصل في الأسواق اليوم من 15 إلى 19 جنيه على حسب المنطقة، كما بلغت أسعار السلع الأخرى..

  • الطماطم من 5 إلى 11 جنيه
  • البطاطس من 10 إلى 13 جنيه
  • الكوسة من 3 إلى 8 جنيهات
  • البسلة من 29 إلى 35 جنيه
  • الخيار من 3 إلى 5 جنيهات
  • الجزر من 7 إلى 10 جنيهات
  • البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات
  • البنجر من 3 إلى 5 جنيهات
  • الفلفل من 5 إلى 8 جنيهات
  • الملوهية من 3 إلى 5 جنيهات
  • الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات
البصل إيقاف تصدير البصل اسعار الخضروات سعر البصل سوق العبور أكتوبر

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