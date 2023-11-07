الملايين حققوا حلمه بعد وفاته|قصة طفل فلسطيني قتـ لته إسرائيل فخلّد العالم أمنيته

قتـ لت قوات الاحتلال الصهيوني أحلام ومستقبل الكثير من أطفال قطاع غزة، في الحقيقة لم يكتفوا بقتل الأحلام بل أنهوا حياة الآلاف منهم، جاء أحدثهم الطفل الفلسطيني عوني الدوس، الذي قتـ لته غارات الجيش الإسرائيلي، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حققوا له حلمه، فما قصته وما حلمه؟..

حلم طفل فلسطيني قتـ لته غارات الاحتلال

منذ نعومة أظافره حلم الطفل الفلسطيني عوني الدوس، بأن يكون يوتيوبر شهيرا ويتابع الكثيرون فيديوهاته، وبالفعل قام بتسجيل قناة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وبعد ما بلغ عدد متابعيه 1000 مشترك، نشر مقطع فيديو قال خلاله إن حلمه في القناة هو الوصول إلى 100 ألف و500 ألف ومليون مشترك بالقناة، متابعًا “ولمَ لا يصل الرقم إلى 10 ملايين”.

وكان الطفل عوني الدوس خصص قناته لألعاب الفيديو، واستمر يحاول تحقيق حلمه، إلا أن غارات قوات الاحتلال الصهيوني لم تمنحه الفرصة لتحقيق حلمه، إذ نالت منه تلك الغارات هو وعدد من أفراد أسرته مفارقين الحياة.

السوشيال ميديا تحقق حلم الطفل الفلسطيني

نالت غارات قوات الاحتلال الصهيوني من حياة الطفل عوني الدوس، البالغ من العمر 12 عاما فقط، وعلى الرغم من وفاته قبل تحقيق حلمه بأن يُصبح يوتيوبر شهيرا، ويتجاوز عدد متابعيه الـ مليون والـ 10 ملايين مشترك، فإن حالة من الحزن والضيق أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حققوا حلمه.

تجاوز عدد المشتركين في قناة الطفل الفلسطيني عوني الدوس على موقع الفيديوهات يوتيوب، أكثر من مليون مشترك خلال أيام معدودة، حيث بلغت في صباح الثلاثاء، 1.17 مليون مشترك، إلى جانب منح شركة يوتيوب له علامة التوثيق وإثبات الملكية التي توضع إلى جانب الأسماء، وهي العلامة التي لا يتم منحها إلا عندما يحصل صاحب القناة على 100 ألف مشترك.

نزوح الفلسطينيين من غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، أن 5000 شخص فروا سيرا على الأقدام إلى جنوب غزة خلال 4 ساعات يوم الاثنين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له وفقا لشبكة CNN: "نظراً لتعرض الطرق المؤدية إلى تقاطع المعبر الرئيسي في قطاع غزة لأضرار جسيمة، لم يكن من الممكن الوصول إليه إلا سيراً على الأقدام".

وأضاف المكتب: "أفادت عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أنهم يسيرون لمسافات طويلة حاملين أمتعتهم الشخصية بأيديهم".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في غزة نزحوا داخليا، ومن بينهم، يعيش حوالي 717,000 شخص في 149 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، و122.000 في المستشفيات والكنائس والمباني العامة، و110,000 شخص في 89 مدرسة غير تابعة للأونروا، والباقي يقيمون مع عائلات مضيفة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة، يستضيف مركز تدريب خان يونس، وهو ملجأ الأونروا الأكثر اكتظاظا بالسكان، أكثر من 22,000 نازح داخليا، بمساحة للشخص الواحد أقل من مترين مربعين، ويتشارك ما لا يقل عن 600 شخص في مرحاض واحد.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيانه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا سكان محافظتي غزة وشمال غزة إلى التحرك جنوبا، وفتح ممر بين الساعة 10 صباحا و2 ظهرا.