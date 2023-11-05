تهديد بضرب غزة بالنووي|تدخل عاجل من نتنياهو..وحماس ترد وأهالي الأسرى مرعوبين..القصة الكاملة

مر ما يقرب من شهر على بداية أعمال الإرهاب ومحاولات الإبادة الكاملة لأهالي قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، واستمرارًا للأفعال الوحشية دعا سياسيون متطرفون في إسرائيل إلى استخدام السلاح الننوي ضد الأهالي في القطاع المُحتل، ما أثار الغضب من جميع الأطراف، فماذا حدث؟..

دعوة لضرب قطاع غزة بالسلاح الننوي

كان عضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، قد دعى عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «أكس» إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة، إلى جانب نشره تغريدة تتضمن صورة لمدينة هيروشيما اليابانية بعد ما دمرتها القنبلة النووية الأمريكية عام 1945م، إبان الحرب العالمية الثانية

إنكار امتلاك إسرائيل للسلاح الننوي

لا تعترف إسرائيل رسميًا بإمتلاكها سلاحًا نوويًا، لكن كثيرًا من التحقيقات والشهادات في هذا المجال أشارت إلى أن الدولة العبرية تمتلك سلاحًا نوويًا، حيث يعتبر الإسرائيليون أن النووي هو الحصن الأخير الذي قد يلجأون إليه في حال تعرضت دولتهم إلى خطر وجودي.

بدأت إسرائيل التخطيط لإمتلاك سلاح نووي منذ تأسيسها عام 1948 م، وساعدتها على ذلك فرنسا، حيث ساعدتها على إنشاء مفاعل ديمونة، وكان هدفه تخصيب اليورانيوم، فأصبحت واحدة ضمن الدول النووية الـ 9 في العالم، رغم أنها لا تعترف بإمتلاكها هذا السلاح مع 3 دول أخرى هي " الهند وباكستان وكوريا الشمالية.

رعب أهالي الأسرى الإسرائيليين

نظم الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، حيث طالب المحتجون بنتياهو بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم.

وكان منظمو التظاهرات قد أصدروا بيانا قبل الحدث قالوا خلاله:

«هذا المساء ليس احتجاجًا مناهضًا للحكومة، إنه تجمع للعائلات والمجتمع الذي يرغب في رؤية مزيد من العمل للإفراج عن الرهائن، ولا يزال أكثر من 200 رهينة محتجزين في غزة بعد الهجمات التي شنتها حماس قبل شهر تقريبًا».

وبعد الاحتجاجات قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القدس، أمس السبت، وذلك بين وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

أدانت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” كرهائن، اليوم الأحد، تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وقالت مجموعة العائلات، المسماة “Bring Them Home Now”، في بيان على منصة «إكس»:

«كان بيان إلياهو متهورا وقاسيا وما كان يجب أن يتم الإدلاء به أبدا.. القانون الدولي، إلى جانب المبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، يحظر بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل، وأن أولوية إسرائيل في غزة يجب أن تكون تأمين إطلاق سراح الرهائن.

رد حماس على تهديدات ضرب غزة بالنووي

وفي وقت سابق من اليوم، علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، حازم قاسم، على تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وحسب شبكة «آر تي» الروسية، قال قاسم، إن «التصريحات بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات قيد النظر تعكس إرهاباً إجرامياً غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية».