عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تهديد بضرب غزة بالنووي|تدخل عاجل من نتنياهو..وحماس ترد وأهالي الأسرى مرعوبين..القصة الكاملة

صدى البلد

مر ما يقرب من شهر على بداية أعمال الإرهاب ومحاولات الإبادة الكاملة لأهالي قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، واستمرارًا للأفعال الوحشية دعا سياسيون متطرفون في إسرائيل إلى استخدام السلاح الننوي ضد الأهالي في القطاع المُحتل، ما أثار الغضب من جميع الأطراف، فماذا حدث؟.. 

txt

حصار منزل نتنياهو واشتباكات مع الشرطة| تفاصيل غضب عارم في تل أبيب ومطالب بإقالة "مجرم الحرب"

txt

رقم ضخم|حجم خسائر الشركات الداعمة للاحتلال في مصر "لا يُصدق".. والغرف التجارية تحذر من كارثة

دعوة لضرب قطاع غزة بالسلاح الننوي

كان عضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، قد دعى عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «أكس» إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة، إلى جانب نشره تغريدة تتضمن صورة لمدينة هيروشيما اليابانية بعد ما دمرتها القنبلة النووية الأمريكية عام 1945م، إبان الحرب العالمية الثانية

إنكار امتلاك إسرائيل للسلاح الننوي

لا تعترف إسرائيل رسميًا بإمتلاكها سلاحًا نوويًا، لكن كثيرًا من التحقيقات والشهادات في هذا المجال أشارت إلى أن الدولة العبرية تمتلك سلاحًا نوويًا، حيث يعتبر الإسرائيليون أن النووي هو الحصن الأخير الذي قد يلجأون إليه في حال تعرضت دولتهم إلى خطر وجودي.

بدأت إسرائيل التخطيط لإمتلاك سلاح نووي منذ تأسيسها عام 1948 م، وساعدتها على ذلك فرنسا، حيث ساعدتها على إنشاء مفاعل ديمونة، وكان هدفه تخصيب اليورانيوم، فأصبحت واحدة ضمن الدول النووية الـ 9 في العالم، رغم أنها لا تعترف بإمتلاكها هذا السلاح مع 3 دول أخرى هي " الهند وباكستان وكوريا الشمالية.

رعب أهالي الأسرى الإسرائيليين 

نظم الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، حيث طالب المحتجون بنتياهو بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم.

وكان منظمو التظاهرات قد أصدروا بيانا قبل الحدث قالوا خلاله: 

«هذا المساء ليس احتجاجًا مناهضًا للحكومة، إنه تجمع للعائلات والمجتمع الذي يرغب في رؤية مزيد من العمل للإفراج عن الرهائن، ولا يزال أكثر من 200 رهينة محتجزين في غزة بعد الهجمات التي شنتها حماس قبل شهر تقريبًا».

وبعد الاحتجاجات قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القدس، أمس السبت، وذلك بين وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

أدانت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” كرهائن، اليوم الأحد، تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وقالت مجموعة العائلات، المسماة “Bring Them Home Now”، في بيان على منصة «إكس»:

«كان بيان إلياهو متهورا وقاسيا وما كان يجب أن يتم الإدلاء به أبدا.. القانون الدولي، إلى جانب المبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، يحظر بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل، وأن أولوية إسرائيل في غزة يجب أن تكون تأمين إطلاق سراح الرهائن.

رد حماس على تهديدات ضرب غزة بالنووي

وفي وقت سابق من اليوم، علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، حازم قاسم، على تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وحسب شبكة «آر تي» الروسية، قال قاسم، إن «التصريحات بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات قيد النظر تعكس إرهاباً إجرامياً غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية».

قطاع غزة السلاح الننوي الاسري الاسرائيليين بنيامين نتنياهو القدس حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل

إلى زوال .. سياسي يكشف مصير نيتنياهو بعد الاعتداء على غزة

بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ