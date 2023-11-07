الأونروا: 15% من مرافقنا بقطاع غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي

كشف كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية، آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال أبو خلف في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية":" القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة".

وأضاف:" 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرضت للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا في قطاع غزة".

وتابع: "ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة "الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكمل كاظم أبو خلف: "لدينا 13 ألفا من زملائنا، و90 فريقًا طبيًا متنقلا يعملون في قطاع غزة"، منوهًا بأن "نحو 716 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا في قطاع غزة بحثا عن الأمان".