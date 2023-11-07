عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: 15% من مرافقنا بقطاع غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي

غزة
غزة

كشف كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية،  آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

رويترز: إجلاء أول مجموعة كنديين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

 

وقال أبو خلف في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية":" القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة".

وأضاف:" 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرضت للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا في قطاع غزة".

وتابع: "ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة "الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكمل كاظم أبو خلف:  "لدينا 13 ألفا من زملائنا، و90 فريقًا طبيًا متنقلا يعملون في قطاع غزة"، منوهًا بأن "نحو 716 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا في قطاع غزة بحثا عن الأمان".

الاونروا غزة قطاع غزة اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

ترشيحاتنا

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة نظيره الأمريكي |تفاصيل

السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب الأوضاع في غزة

رونالدو على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع النصر السعودي

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

بيان مهم من حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ