رويترز: إجلاء أول مجموعة كنديين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

قال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء المجموعة الأولى من الكنديين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال حسين، “إنهم الآن آمنون وأصحاء في مصر، ونحن سعداء جدا جدا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن ما لا يقل عن 569 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ 21 أكتوبر الماضي.

وعبرت أمس الاثنين، 93 شاحنة محملة أساسًا بالمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة، من معبر رفح إلى قطاع غزة، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأشار المكتب إلى أنه قبل بدء الأعمال العدائية، كان يدخل غزة في المتوسط 500 شاحنة محملة، في كل يوم عمل، مشددا على أن دخول الوقود "مطلوب بشدة" لتشغيل مولدات الكهرباء ولتشغيل الأجهزة المنقذة للحياة، لكنه لا يزال محظورا من قبل السلطات الإسرائيلية.