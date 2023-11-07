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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق 20 صاروخا من الأراضي اللبنانية على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

 

وردا على ذلك، قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجمت أهدافا لحزب الله، بالتزامن مع إطلاق نيران المدفعية.

 

وبحسب جيش الاحتلال فإن من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها عدد من المواقع التي توجد بها وسائل تكنولوجية ومخزن أسلحة ومواقع إطلاق وبنى تحتية.

 

وقبل قليل أفادت وسائل الإعلام العبرية، بسماع دوي صفارات الإنذار الحمراء في شمال هضبة الجولان، وبحسب التقارير الأولية، فقد شوهدت عدة اعتراضات في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نحو 20 صاروخا الأراضي اللبنانية إسرائيل حزب الله صفارات الإنذار

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