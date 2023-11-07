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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصول أطفال فلسطينيين من مرضى السرطان لمعبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية

معبر رفح
معبر رفح

أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل"، وصول عدد من الأطفال مرضى السرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، وصول 569 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن.

 

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن الوضع في غزة يقترب من "نقطة الانهيار" بسبب نفاد الوقود. 

 

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي: "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

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