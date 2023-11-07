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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطباء بلا حدود: جراحات وبتر أطراف بدون تخدير في قطاع غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

أكد الدكتور أحمد الدخيري مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، أنه  تم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين من شمال قطاع غزة، منوهًا بأن استمرار الضغوطات من قبل قوات الاحتلال.

 

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وقال أحمد الدخيري في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  النظام الصحي لم يعد يمكنه التعامل مع هذه الأعداد الكبير من المرضى في ظل حالة الحصار القائمة حتى الآن".

 

وأضاف أحمد الدخيري:" زملاؤنا يخطروننا على أرض الواقع بأنه يتم إجراءاء جراحات وعمليات بتر أطراف بدون تخدير نظرا لعدم توفر المستلزمات الطبية في قطاع غزة".

 

وتابع أحمد الدخيري:" لا يمكن قبول قصف المستشفيات في قطاع غزة، التي تؤوى آلاف المرضى، لافتًا إلى أننا نشهد ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات القطاع جراء القصف الإسرائيلي".

 

وأكمل أحمد الدخيري :" نشهد زيادة في عدد المرضى في المؤسسات الصحية، فقد ارتفع عدد المتضررين من القصف سواء بإصابات جراحية أو حروق".

غزة قطاع غزة جراحات الوضع الصحي اخبار التوك شو

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