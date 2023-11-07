الأمم المتحدة: وصول 569 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، وصول 569 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن الوضع في غزة يقترب من "نقطة الانهيار" بسبب نفاد الوقود.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي: "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، إلى أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250.