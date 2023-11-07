تجهيز عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها غزة.. فيديو

كشف مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، حجم المجهودات المصرية المستمرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد مصطفى عبد الفتاح ، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" اليوم شهد دخول 35 شاحنة أخرى تضاف إلى الرقم السابق وهو 74 شاحنة، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة دخول المزيد من الشاحنات عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية".

وتابع مصطفى عبد الفتاح :" الجهود المصرية مستمرة في ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح".

وأكمل مصطفى عبد الفتاح: " يتم الآن تجهيز عشرات الشاحنات للاستعداد لدخولها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، حيث نشهد زخما كبيرا بالمعبر، فضلا عن استقبال دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة وأيضًا المصريين".