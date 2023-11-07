عمليات بتر دون تخدير.. الصحة العالمية تكشف تفاصيل مأساة غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، اليوم الثلاثاء، إن بعض الجرحى في قطاع غزة يخضعون لعمليات بتر أطراف دون تخدير بسبب نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال ليندماير: “الجرحى في غزة يخضعون لعمليات بتر الأطراف دون تخدير.. لا أعرف النسبة، يمكن أن تكون 10% أو 20% أو حتى مرة واحدة، هذا ليس السؤال… حتى لو حدث هذا مرة واحدة فقط، فهو غير مقبول".

وأضاف أن “هناك نقص في أدوية التخدير والأدوية الأخرى والمستشفيات مكتظة، مما يجعل من الصعب تقديم الرعاية الطبية لآلاف الجرحى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، توقف جميع مخابز محافظتي غزة وشمال غزة بسبب الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، ما ينذر بكارثة خطيرة بعد توقف المخابز وانقطاع مياه الشرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، في تصريحات صحفية، إن نحو 900 ألف مواطن لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة، مضيفًا أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من القصف الإسرائيلي.