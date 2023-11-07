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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر بشأن غزة

ارشيفي
ارشيفي

 أكد برنامج الأغذية العالمي ، أن نقص الوقود في غزة هو المشكلة الكبيرة التي تواجهنا الآن، مشيرا الي ان نقص المياه النظيفة والوقود في غزة يعرقل عمل المخابز.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في تصريحات علي لسان المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي قائلا : كنا نتعامل مع 23 مخبزا في غزة والآن لا يوجد سوى مخبز واحد.

وأتمت تصريحاتها : نعمل في ظروف صعبة جدا في غزة بالوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، أن 900 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمالي غزة، مشيرة الي أن عدد مراكز الإيواء في قطاع غزة حالياً بلغ 225 مركز إيواء موزّعة على جميع المحافظات.

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها حسب قناة الميادين ، أن ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيلية لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع.

وأضافت: المقيمون في مراكز الإيواء في محافظتي غزة وشمالي غزة هم قرابة 311 ألفاً لم يسلموا من القصف الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة، أن جميع المخابز في غزة وشمالي غزة توقفت بعد استهدافها من قبل الاحتلال وعدم توفر الوقود.

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