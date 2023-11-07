الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين لمعبر رفح

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معبر رفح استقبل مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى مجموعة من حاملي الجنسيات الأجنبية.

وأكد “عبد الغفار”، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”، أن وزارة الصحة تقدم الخدمة الصحية بشكل مباشر بداية من نقل المصابين، وإجراء الكشف الطبي داخل المعبر، ثم تحويلهم إلى المستشفيات وفقا للتشخص.

وأضاف “نوفر الرعاية الصحية لحاملي الجنسيات الأجنبية، ومعظم الإصابات معقدة وخطيرة، كما أنها متعددة التخصصات”.

وتابع أن المريض الواحد قد يحتاج إلى أكثر من تخصص لعلاجه وتشخيصه، منوها بأن وزير الصحة يتابع بشكل مباشر ضمان توافر الأودية والمستلزمات.

وشدد على أن هناك طواقم طبية على أتم الاستعداد لاستقبال أكبر عدد من الجرحى، كما أن هناك مستشفيات لم يتم تحويل جرحى لهم حتى الآن.



