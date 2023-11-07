وزارة الصحة في غزة: ما يسمى بالممرات الآمنة أصبحت طرق موت

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، توقف جميع مخابز محافظتي غزة وشمال غزة بسبب الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، ما ينذر بكارثة خطيرة بعد توقف المخابز وانقطاع مياه الشرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، في تصريحات صحفية، إن نحو 900 ألف مواطن لا يزالوا موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة، مضيفًا أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن “ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع"، مشددًا على أن “عدم توفر مياه الشرب في محافظتي غزة وشمال غزة دفع السكان لشرب المياه الملوثة".