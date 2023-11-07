اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح استعدادا لاستقبال مصابي غزة

كشف مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن ضخ مزيد من المساعدات لإغاثة غزة، مشيرًا إلى أن نحو 74 شاحنة مساعدات دخلت القطاع عبر معبر رفح أمس، كما وصل أيضًا إلى معبر رفح البري دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية، ومن المصريين والفلسطينيين، فالأمر لم يعد قاصرًا على مزدوجي الجنسية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنه جار تجهيز نحو 60 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وأن هناك استعدادات قصوى لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى من غزة.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.