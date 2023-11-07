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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين المنظمات الدولية؟.. روسيا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

روسيا
روسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علي تصريحات السلطات الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت زاخاروفا: "لقد أثار هذا عددًا كبيرًا من الأسئلة.. السؤال الأول: اتضح أننا نسمع تصريحات رسمية عن وجود أسلحة نووية؟.. الأسئلة التالية التي تخطر على بال الجميع: أين المنظمات الدولية، أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أين المفتشون؟”

وفي وقت سابق، وصف وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إسقاط قنبلة على غزة، بأنه أحد الخيارات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وبعد ذلك قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  استبعاد إلياهو من المشاركة في اجتماعات الحكومة.

بدوره، دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، فيما يتعلق بالبيان الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ إجراءات لنزع الأسلحة النووية من إسرائيل.

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