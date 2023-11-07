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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطباء بلا حدود: استهداف قوات الإحتلال للمستشفيات المأهولة بالمرضى أمر غير مقبول|فيديو

غزة
غزة

علق الدكتور أحمد الدخيري المدير التنفيذي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، على تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وأكد أحمد الدخيري في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" لا يمكن قبول قصف المستشفيات في قطاع غزة، التي تؤوى آلاف المرضى، لافتًا إلى أننا نشهد ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات القطاع جراء القصف الإسرائيلي".

 

وتابع أحمد الدخيري:" تم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين من شمال قطاع غزة، منوهًا بأن استمرار الضغوطات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى انهيار النظام الصحي".

وتابع: فقدنا الاتصال بعدد من موظفينا المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى نفاد الوقود في القطاع، وانهيار البنية التحتية من مياه وشبكة صرف صحي جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وشدد على أنه يجب توفير ممر آمن للمرضى في قطاع غزة وعدم التعرض للكوادر الصحية، مؤكدًا على أنه يجب إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لضمان دخول المساعدات.

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