عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفيش سوبر مان بعد الآن|هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة

صدى البلد

حيثما يظهر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، يتراص الجميع أطفال وشبابا وشيوخًا امامه متناسين ما يشغلهم حينها.

الجميع يتابعون كلمات أبو عبيدة - الرجل الملثم - بكل تركيز وجدية، يتفاعلون مع كلماته والأنباء التي يسوقها عن انتصارات المقاومة بكل حماس وثقة.

إنها ليست كرة حاسمة لإنهاء مباراة، ليست ضربة جزاء في الدقيقة + 90، ليست أخبار عن نتيجة الثانوية العامة .. لكنه أبو عبيدة يتكلم.

ليس أبو عبيدة وحده الذي امتلك قلوب ومشاعر وتعاطف الجميع حول العالم، بل إن هيئة وملامح وقصص السوبر هيرو، تغيرت لدى الجميع، فالحرب خلقت ابطالها، وغزة غزت العالم بقصص بطولتها ورجالها، وعلى راسهم وائل الدحدوح المراسل الصحفي، والمصور معتز العزايزة، والطفل عبود وغيرهم.

القصص شجعت الكثيرون على الدعوة للتخلص من الصور النمطية للسوبر هيروز المستورد من الخارج، والتي نشأت من محض رسومات خيالية لا تمت للواقع بصلة، ولا للتاريخ بسند، مثل سوبر مان وسبايدر مان وباتمان وغيرهم.

أبو عبيدة.. سوبر هيرو 7 أكتوبر 

منذ الظهور الاول له بعد هجوم 7 أكتوبر على الجيش الاسرائيلي، وإلحاق هزيمة مذلة به، وقتل مئات الجنود وأسر مئات آخرين، ظهر أبو عبيدة ليزف البشرى لجميع العرب، ومن يومها سطع نجم الرجل الملثم صاحب الفصاحة والتبيان.

ويعتبر ابو عبيدة وحده جنديا مكافئًا لعشرات بل مئات وسائل الإعلام الغسرائيلية والغربية في حرب نفسية ومعنوية من الطرفين، لا زال أبو عبيدة منتصرًا بها بعد تكذيبه للعديد من بيانات المحتل الإسرائيلي وفضح خسائرهم بالفيديو.

 وائل الدحدوح.. بطل لم يكسره استشهاد أبنائه 

وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في غزة، والذي وقف طيلة أيام الحرب متسلحًا بادواته وميكروفون يده الذي لم ينفصل عنه، ليفضح للجميع انتهاكات العدو الإسرائيلي في غزة.

وائل الدحدوح خطف قلوب الجميع، عندما فقد زوجته وابنه وبنته، وبكي في وداعهما بكلمات قليلة .. بينتقموا منا في الولاد .. معلش .. معلش.

وخلال ساعات بعد وداع اسرته كان وائل الدحدوح ممسكًا بميكروفونه صلبًا ينقل للعالم الصورة الكاملة من جديد وكأنه جنديًا لا ينفك عن سلاحه.

معتز العزايزة.. عندما يُكتب التاريخ في ستوري 

معتز العزايزة، هذا المصور الشجاع الذي لقبوه بـ سوبر هيرو غزة، والذي راح يؤرخ ويوثق لمجازر اسرائيل في حق أهالي غزة من خلال ستوري حسابه الشخصي.

معتز العزايزة بات بطلًا قوميا وسوبر هيرو بالمعنى الحرفي لدى الكثيرين، وعلى الرغم من فقده عائلته جميعها تحت نيران القصف لكنه لم يتوقف عن توثيق جرائم المحتل الغاشم في غزة>

الطفل عبود.. الضحكة من قلب النار  

بدأ الشاب الفلسطيني عبود في تصوير فيديوهاته الساخرة الناقلة للأوضاع في القطاع المُحتل، حتى نال شهرة واسعة وبات الجميع يتابع مقاطع الفيديو الخاصة به. 

وأصبحت مقولات الطفل الشجاع عبود محفوره في أذهان متابعيه، خاصة جملة « الوضع أيس كوفي على الآخر»، والتي اعتاد أن يختتم بها رسائله الإخباريه من غزة.

أبو عبيدة كتائب القسام حماس وائل الدحدوح معتز العزايزة عبود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

مدير المستشفى الإندونيسي: مئات المصابين ينتظرون العمليات الجراحية وجروحهم تتعفن

إعلامي شهير يكشف عن أقوال فتوح خلال تحقيق نادي الزمالك.. تفاصيل

دياب اللوح: مصر ترعى المصالحة الفلسطينية ونتمسك بهذا الدور

كولر يتحفظ على تجديد عقد معلول

تحذير عاجل من مجموعة السبع إلى روسيا وكوريا الشمالية| ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ