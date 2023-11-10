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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كتبت وصيتها.. حنان مطاوع تتحدث عن لحظات الرعب قبل خضوعها لعملية جراحية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي للحديث عن أحدث أعملها صوت وصورة والذى يعرض حاليا عبر شاشة dmc.

 

وأثناء الحلقة تطرقت حنان مطاوع فى الحديث عن حياتها الشخصية وأسرتها، بالإضافة إلى رحلة مرضها الأخيرة والتى انتهت بخضوعها لجراحة عاجلة لإزالة الغدة الدرقية.

وأثناء الحديث كشفت حنان مطاوع أنها كانت كاتبة وصيتها خوفا من الموت، مشيرة أن هذا التصرف ليس جديد عليها وانما هي قامت بكتابة أول وصية لها وهي فى سن الـ25 عاما وتقوم بتحديث الوصية مع الوقت ومع التغيرات التى تطرأ عليها سواء بالزواج أو الانجاب ففي كل مرحلة تقوم بتحديث الوصية وتغيرها لما يناسب المرحلة التى تعيشها حاليا.

 

 

أحداث الحلقة 20 من صوت وصورة 

وطرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون. 

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” العديد من الأحداث، ومنها حدوث خلاف كبير بين نرمين “نجلاء بدر” وقريبها الذي سرب أن نجلها يحصل على منشطات، أما وافي “عمرو وهبة”، فقد استمر في التعاون مع محامية الخصم “ناردين فرج” وحصل منها على دفعة مالية أخرى. 

 

فيما حدثت مفاجأة غير متوقعة بعد أن اكتشفت أن هناك بصمة على سلاح جريمة قتل الطبيب، وهي بصمة لرضوى “حنان مطاوع”. 

 

مسلسل “صوت وصورة”

ويتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc  ومنصة watch it.

 

حنان مطاوع الإعلامية منى الشاذلي صوت وصورة

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