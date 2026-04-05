ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ليلى علوي

تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الموف، ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ليلى علوي حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الفضي مع كلاتش بنفس الحجم، كما تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.