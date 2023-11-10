منها الأكل بسرعة.. حسام موافي يوضح أسباب انتفاخ المعدة .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تعريف الانتفاخ، وهو غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن هناك غاز طبيعي وغير طبيعي بالقولون والأمعاء والمعدة.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن التدخين له علاقة وثيقة بالانتفاخ لأن كل مدخن يعاني الانتفاخ؛ بسبب بلع الهواء للرئة ثم بلع جزء في المعدة، منوها أن كل من توقف عن التدخين يزيد وزنه بسبب انتهاء بالونة الهواء المتواجدة في المعدة.

شرب المياه الغازية



وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شرب المياه الغازية وسط الأكل يؤدي للانتفاخ، علاوة على انتفاخ «بلع الهواء» للشخص العصبي أو المتوتر أو النفسي، مضيفا: الأكل بسرعة يؤدي لانتفاخ المعدة، والهضم الجيد يبدأ من الفم.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: أحد الأطباء الفرنسيين عزمني على العشاء، وأكل في 45 دقيقة وأنا أكلت في 7 دقائق، وهذا تطبيق لحديث النبي بضرورة الحديث على الطعام لمضغ الطعام قبل البلع ومن ثم الهضم الجيد.



واستكمل: نادرا ما يتواجد الغاز في الأمعاء الدقيقة، عكس القولون الذي يكون الغاز عبر «البكتيريا، عدم امتصاص الغاز في الدم، العصبية.