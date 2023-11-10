حلوى بريطانية.. طريقة عمل بانوفي في المنزل

تعتبر طريقة عمل بانوفي من الحلويات البريطانية، وتعرف أيضًا بـ"فطيرة بانف"، هي إحدى الفطائر الحلوة الشهيرة، وتحضر من عجينة أو من البسكويت المطحون المخلوط بالزبدة كطبقة أولى ثم التوفي أو الكراميل المعد من الحليب المكثف المحلى المغلي كطبقة ثانية وأخيرًا قطع الموز والكريمة.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بانوفي، وهي من الحلويات المقتبسة من وصفات المطبخ البريطاني، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل بانوفي

طريقة عمل بانوفي

مقادير طريقة عمل بانوفي :

250 جرام بسكويت سادة مطحون

80 جرام زبدة مذابة

ماء مغلي حسب الحاجة

1 علبة حليب مكثف محلى

3 موز مقطع

2 كوب كريمة خفق

طريقة عمل بانوفي :

_ نضع في بولة كبيرة: البسكويت السادة المطحون والزبدة المذابة، وقلّبيهم معًا جيّدًا.

_ نسكب خليط البسكويت في صينية، ونضّغط عليه بيديكِ ثم ندخل الصينية الثلاجة لمدّة ساعة.

_ نضع كمية من الماء المغلي في قدر كبير، ثم نضع بداخله علبة الحليب المكثف المحلى.

_ نتّرك علبة الحليب المكثف داخل الماء المغلي لمدّة ساعة ونصف أو حتى يصّبح حليبًا مكرّملًا.

_ نخرج الصينية من الثلاجة ونسكب الحليب المكثف المحلى بعدما تكرّمل فوق طبقة البسكويت.

_ نوزّع الحليب المكثف بشكل متساوي فوق طبقة البسكويت، ثم نوزّع قطع الموز بالتساوي أيضًا.

_ نوزّع كريمة الخفق فوق الموز باستخدام كيس الحلويات، ثم نرشّ قليل من البسكويت المطحون.

_ ندخل الصينية إلى الثلاجة، ونتركها لمدة ساعتين، ثم نقدّم البانوفي.