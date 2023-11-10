من المطبخ الليبي.. طريقة عمل الكسكسي بالسمك

تعتبر طريقة عمل الكسكسي بالسمك من وصفات المطبخ الليبي، هي وصفة شهية وصحية، وذلك لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكسكسي بالسمك، وهي من الاكلات الليبة الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الكسكسي بالسمك

طريقة عمل الكسكسي بالسمك

مقادير طريقة عمل كسكسي بالسمك :

1 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

¼ كوب زيت زيتون

4 فلفل أخضر، مقطع محشو بالقليل من الملح والتوابل المشكلة

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح، حسب الرغبة

¼ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر

فلفل أسود، حسب الرغبة

2 كوب ماء بارد

2 بطاطس

1 كيلوجرام سمك هامور

3 كوب كسكسي

2 كوب مرق

طريقة عمل الكسكسي بالسمك :

_ نهرس الثوم جيدًا، ثم يضا الكمون له ونهّرسه مرة أخرى.

_ نسخّن زيت الزيتون في قدر على النار، ثم نقلي الفلفل الأخضر حتى يذبل، ثم نصفيه جيدًا.

_ يضاف نصف كمية الثوم، ونحمّرها حتى تفوح رائحتها.

_ يضاف بعد ذلك: معجون الطماطم ونستمر في التقليب، ثم نتبّل هذا المزيج بقليل من الملح والفلفل الأحمر المسحوق والفلفل الأسود.

_ يضاف كوب من الماء، ثم نترك المزيج على النار حتى يغلي، يضاف البطاطس ونتركها تطهى لمدة 10 دقائق.

_ يضاف السمك وباقي كميّة الثوم، ونستمر في الطهي، لمدة 10 دقائق إضافية.

_ يضاف كوب الماء البارد إلى الكسكسي ونقلبه جيدًا، ثم نتركه جانبًا حتى يتشرب الماء تمامًا.

_ يضاف ملعقتين من زيت الزيتون إلى الكسكسي مع قليل من الملح.

_ ننقل الكسكسي إلى الوعاء العلوي من قدر الكسكاس، ونطّهي على البخار.

_ ننقل الكسكسي إلى صحن التقديم بعد أن ينضج، يضاف له المرق، السمك، البطاطس والفلفل المقلي ونقدّمه ساخنًا.