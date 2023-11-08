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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في أقل من نصف ساعة.. طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة والبرتقال

طريقة عمل كب كيك
طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة

تعتبر طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة والبرتقال من وصفات الحلويات العالمية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وستنال إعجاب الكبار والأطفال.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة والبرتقال، وهي من الحلويات الأمريكية التي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لعمل 12 قطعة من الكب كيك، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة

 

طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة

 

مقادير طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة والبرتقال:

للكب كيك:
3 برتقال
مزيج كيك الشوكولاته
3 بيضات
½ كوب زيت (120 مللي)
1 كوب عصير برتقال (240 مللي)

لطبقة الوجه:
4 أوقية جبن كريمي، في درجة حرارة الغرفة (110 غرام)
1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيلا
¼ ملعقة صغيرة قشر البرتقال، مع كمية إضافية

 للتزيين :
8 ملعقة كبيرة زبدة في درجة حرارة الغرفة
¼ 1 كوب سكر بودرة (150 جرام)

 

طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة والبرتقال:

_ نقطع البرتقال إلى نصفين. مع سكين التقشير، مرريها بعناية بطول الحدود بأكملها. باستخدام ملعقة، نسحب "لحم البرتقال" ونتركه جانباً في وعاء. 

_ نكرر الخطوة لجميع البرتقال. سيصبح لديكِ 6 أنصاف برتقالي مفرغ.

_ نعصر البرتقال، احتفظي بالعصير لمزيج الكيك.

_ قبل تسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). 

_ في وعاء متوسط، نخلط مزيج الكيك مع البيض، الزيت وعصير البرتقال الطازج، ونخلط المزيج حتى لا يتبقى به كتل.

_ نضع أكواب البرتقال في قالب المافن ونملأها بـ ¼ كوب (60 جرام) من خليط كيك الشوكولاتة.

 نخبز الأكواب لمدة 25 دقيقة، وفي وعاء متوسط، نخلط الجبن الكريمي، مستخلص الفانيلا وقشر البرتقال حتى يصبح القوام ناعماً.  تضاف الزبدة، ونخلط المزيج على درجة متوسطة لمدة دقيقتين. 

_تضاف السكر البودرة ونقلب حتى يصبح الفروستينج ناعماً. 

_ نضع المزيج في كيس تزيين المعجنات، ونترك أكواب الكب كيك ترتاح، ونوزع مزيج الجبن الكريمي فوق الكب كيك، ونرش قشر البرتقال الزائد على الوجه للتزيين.

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