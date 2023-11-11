أنتى واحده معندكيش دم والله.. راندا البحيري تثير الجدل مع بلوجر عبر فيس بوك

أثارت الفنانة راندا البحيري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها بوست عن قيام بلوجر بسبها عبر الرسائل الخاصة على حسابها الشخصي بعد عدم الرد عليها وطلبها دعمها.

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وقالت البحيري عبر صفحتها الرسمية فيس بوك: "دي واحده كانت طالبه مساعده و اما مخدتش بالي من رسايل الother دخلت تشتمني عادي جدا و مستبيحه الموضوع و فاكره اننا ناس مبنحسش و فاكره كده اني لو اتكلمت عنها هبقي بشهرها.. هي في الرسالة الاولي كانت عايزه تتشهر و عايزاني ادعمها و اتكلم عنها معرفش ليه مع اني معرفتهاش تماما ولا عمري سمعت عنها بس عموما اديني اتكلمت عنك اهو".



