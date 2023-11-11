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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد أبو داوود يكشف كواليس دوره في فيلم مرجان أحمد مرجان.. فيديو

الفنان محمد أبو داوود
الفنان محمد أبو داوود

كشف الفنان محمد أبو داوود، تفاصيل مشاركته في فيلم «مرجان أحمد مرجان»، بطولة الزعيم عادل إمام، معقبًا: «عادل الفنان تربطني به علاقة قوية وصديق عزيز لدي».

وأضاف أبو داوود خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان : كنت أعتقد أنني سأشارك في إخراج الفيلم، ولكن فوجئت عندما وجدت المخرج يعطيني الاسكربت للدور الذي سأقوم به في الفيلم.

وتابع: بعدها ذهبت مباشرة للزعيم، وعندما تحدثت معه أخبرني أنني سأقدم مشهد في الفيلم، كما أن المشهد كان ارتجاليا ولم يكن مكتوب في السيناريو.

وأوضح أبو داوود، أنه كان يعتقد أن يكون مخرجا داخل الفيلم، أثناء تقديم مشهد لرواية هملت، ولكن الحقيقة كان هناك ارتجال بيني وبين الزعيم بصورة عفوية. 

محمد ابو داوود مرجان أحمد مرجان سبوت لايت شيرين سليمان صدى البلد

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