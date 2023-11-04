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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد أبو داوود: الساحة الفنية تشهد بعض المميزين وآخرين أضروا بأنفسهم والمجتمع

الفنان محمد أبو داوود
الفنان محمد أبو داوود

قال الفنان محمد أبو داوود أن دوره في مسلسل الأختيار أعاد له ذكرى أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن تجسيد شخصية (اللواء علي) شهد إشادة كبيرة من قبل المواطنين.

وأوضح محمد أبو داوود خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أن الفنية تشهد وجود العديد من الفنانين المميزين، معقبا:" لكن هناك فنانين أضروا المجتمع ونفسهم والشباب برغم وعيهم".

الفنان يوسف وهبي

و بشأن علاقته مع الفنان يوسف وهبي، علق محمد أبو داوود قائلا:أول يوم واجهته كان في مسرحية نور الظلام، بمسرح محمد فريد، تعلمت منه التزام التوقيت في الأعمال الفنية، ومن خبرات يوسف بك وهبي وزنه للكلام وتأليفه لمعانيه خلال تمثيله.

الإعلامية شيرين سليمان الساحة الفنية الفنان يوسف وهبي الفنان محمد أبو داوود أعمال الفنية

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