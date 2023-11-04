محمد أبو داوود: الساحة الفنية تشهد بعض المميزين وآخرين أضروا بأنفسهم والمجتمع

قال الفنان محمد أبو داوود أن دوره في مسلسل الأختيار أعاد له ذكرى أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن تجسيد شخصية (اللواء علي) شهد إشادة كبيرة من قبل المواطنين.

وأوضح محمد أبو داوود خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أن الفنية تشهد وجود العديد من الفنانين المميزين، معقبا:" لكن هناك فنانين أضروا المجتمع ونفسهم والشباب برغم وعيهم".

الفنان يوسف وهبي

و بشأن علاقته مع الفنان يوسف وهبي، علق محمد أبو داوود قائلا:أول يوم واجهته كان في مسرحية نور الظلام، بمسرح محمد فريد، تعلمت منه التزام التوقيت في الأعمال الفنية، ومن خبرات يوسف بك وهبي وزنه للكلام وتأليفه لمعانيه خلال تمثيله.