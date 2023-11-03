محمد أبو داوود: مسكت في الإخراج لأني بتكسف أطلب المساعدة في التمثيل

قال الفنان محمد أبو داوود، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان يقنعه بالتمثيل وترك الإخراج.

وأوضح محمد أبو داوود، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن الفنانين عادل إمام وأحمد زكي نصحاه أيضا بترك الإخراج والاتجاه إلى التمثيل.

أساطير الفن



وتابع محمد أبو داوود: رغم كل هذه النصائح من أساطير الفن، ولكن لم أترك الإخراج السينمائي، معقبا: "مسكت في الإخراج؛ علشان بتكسف أطلب من حد يساعدني في التمثيل، أو يديني دور في فيلم أو مسلسل".

وأكمل: بدأت أركز على التمثيل؛ بعد الطلب المتزايد عليا، وقدمت العديد من الأدوار التاريخية والوطنية، مثل “العائدون، الاختيار”.