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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد أبو داوود : أنا أهلاوي والسوشيال ميديا آفة العصر ودمار البشر

محمد أبو داوود
محمد أبو داوود

أكد الفنان محمد أبو داوود أن الوقوف أمام الكاميرا وخاصة على خشبة المسرح أمر لا يستهان به.

وبشأن علاقته بمجال الرياضة، قال محمد أبو داوود خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: أنا أهلاوي وكنت مدرب في النادي الأهلي لتميرن براعم التمثيل وعضو عامل، منوها إلى أنه أغلب أصدقائه المقربين إليه من خارج الوسط الفني، ومن الفن نبيل الحلفاوي والمخرج محمد فوزي.

ونوه محمد أبو داوود قائلا: «نبيل الحلفاوي من الأهلاوية الأقوياء، إضافة إلى رياض الخولي وأحمد بدير والمخرج أحمد صقر».

وحول تعامله مع التواصل الاجتماعي، علق محمد أبو داوود قائلا: «أكره السوشيال ميديا وبسميها آفة العصر ودمار البشر؛ لأن الأسرة بتريح نفسها من الأولاد ودوشتهم بإعطائهم التليفون».

واستكمل: «إحدى القنوات السعودية أرادت إجراء مداخلة معي عبر تيك توك، ورفضت لأني لا أتمكن من التعامل مع التطبيقات سوى الواتس آب وأستخدمه للعمل فقط».

وقال محمد أبو داوود إن الفترة الحالية تشهد تصوير مسلسل (زينهم) والذي يدور في إطار اجتماعي – سياسي – مشوق، وأقدم دور مستشار سيتم اغتياله، وابن المستشار سيكون طبيب.

 واختتم: هناك تصوير فيلم آخر الفترة المقبلة، وسأقوم بدور رئيس تحرير مجلة يتزوج من فتاة صغيرة، وستقوم بتمثيل الدور ميريهان حسين، على العكس ابنتي في المسلسل سيتقدم لها الزواج رجل كبير، وسيكون للمسلسل قيمة اجتماعية كبيرة.

محمد ابو داوود اهلاوي السوشيال ميديا شيرين سليمان سبوت لايت التواصل الاجتماعي زينهم

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