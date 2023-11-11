الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة لا يمكن وصفه

قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن 1.5 مليون شخص في غزة أصبحوا مشردين يبحثون عن ملاجئ، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة لا يمكن وصفه، حيث أن العمليات الجراحية في مستشفيات غزة تجرى دون تخدير، مشيرًا إلى أن الأزمة في قطاع غزة تؤكد مجددًا ضرورة إصلاح مجلس الأمن.

وأشار أدهانوم، إلى أن هناك أكثر من 27 ألف جريح في غزة يعانون إصابات تهدد حياتهم، مضيفًا بأن 70% من القتلى في غزة نساء وأطفال، بالإضافة إلى أن 250 اعتداءً على المرافق الصحية بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر.