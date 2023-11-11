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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصف المستشفيات خارج الخدمة.. الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة "منهك تماما"

صدى البلد

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.

وقال جيبرييسوس أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين"، مشيرا إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

زيادة المساعدات الإنسانية 

وأضاف: "أفضل طريقة لدعم هؤلاء العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعتنون بهم هي منحهم الوسائل التي يحتاجون إليها للرعاية الصحية من أدوية ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات"، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح ومكرّرا دعوات مسؤولي الأمم المتحدة إلى "وقف لإطلاق النار".

وتابع جيبرييسوس: "أتفهم ما يمر به أطفال غزة لأنني مررت بالأمر نفسه عندما كنت طفلا".

 وقال "اعتقد أن مجلس الأمن لم يعد يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله منذ فترة طويلة" وهو الحفاظ على "السلام والأمن" العالميين.
 

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