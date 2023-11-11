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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن.. اتهامات لإسرائيل بتهجير سكان غزة واستهداف المستشفيات

أرشيفية
أرشيفية

بحث مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الوضع المتردي في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، فيما واجهت إسرائيل اتهامات باستهداف المستشفيات وتهجير الفلسطينيين.

وتناولت هذه الجلسة الوضع الإنساني والصحي المتردي في غزة، فيما وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت ترحماً على المدنيين الذين سقطوا في هذه الحرب، على غرار العاملين في الأمم المتحدة والقطاع الصحي والصحفيين.

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ودعا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الدول الأعضاء إلى الضغط لـ"وقف المجازر في غزة"، وقال إن "المستشفيات أصبحت الهدف الرئيسي لإسرائيل. فهي محاصرة ويتم قصف المناطق المجاورة لها".

واتهم منصور إسرائيل بتهجير الفلسطينيين، وقال: "إنهم يريدون إخراجنا من بلادنا، من أرضنا، عدوهم الاستراتيجي هو استقلال دولتنا".

وتابع حديثه أمام مجلس الأمن قائلاً: "إسرائيل تنفذ هدن إنسانية صورية، تجبر الناس على الفرار وليس الإغاثة".

قطاع غزة غزة مجلس الأمن إسرائيل الفلسطينيين

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