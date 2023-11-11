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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على ضوء الهواتف.. إجراء عملية جراحية لأحد مصابي غزة بمستشفى القدس|فيديو

إجراء عملية جراحية
إجراء عملية جراحية لأحد مصابى غزة بمستشفى القدس

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات حية من مستشفى القدس، لأطباء وهم يجرون عملية جراحية لأحد المصابين، على ضوء كشافات الهواتف المحمولة.

وكان قد أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن طائرات الاحتلال تستهدف مولد الكهرباء بمستشفى الشفاء والقدس في غزة، الأمر الذي يهدد حياة الكثير من المرضي والمصابين.

الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء بغزة

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار السن، مؤكدًا أن الاحتلال لا يسمح لنا بدفن موتانا  في هذه اللحظة.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ينتهك القوانين الدولية كافة وجميع بنود اتفاقية جنيف، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجعل من المناطق التي يقصفها أرضًا محروقة كي يسير بدباباته نحو مستشفى الشفاء.

وأكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي كأنها على المستشفيات، فالقصف مستمر على مدار 3 أيام على المستشفيات وحتى الآن.

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