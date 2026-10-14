قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
4.9 % فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا.. وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بنجاح مصر في تنظيم الفعاليات رفيعة المستوى في مدينة العلمين
اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو
وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر
استلموا الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بعد 11 عاما من الخلاف |صور
بعد مباراة القمة.. أكرم توفيق يحجز مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي
خالد يوسف لـ "صدي البلد": التحضير لفيلم جديد بعنوان «شتاء» .. (فيديو)
الإفتاء تحذر من الجرائم المعلوماتية.. وتؤكد: سرقة الأموال البنكية من صور الكسب المذموم
سقوط خادمة متهمة بسرقة 30 ألف جنيه من منزل وزير سابق بالجيزة
وزير المالية: المستثمرون الدوليون يخفضون تقييم مخاطر الاستثمار في مصر
تفاصيل الجدول الرسمي.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بالحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد يوسف لـ "صدي البلد": التحضير لفيلم جديد بعنوان «شتاء» .. (فيديو)

خالد يوسف
خالد يوسف
أوركيد سامي

كشف المخرج خالد يوسف، في لقاء مع موقع «صدى البلد»، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان «شتاء»، بالتعاون مع المؤلف ناصر عبد الرحمن، في تعاون جديد يجمع الثنائي بعد عدد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاح .

وسبق أن تعاون خالد يوسف مع ناصر عبد الرحمن في عدة أفلام، من أبرزها «هي فوضى»، و«حين ميسرة»، و«كف القمر»، وهو ما يجعل فيلم «شتاء» امتدادًا لتعاونهما الفني.

ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالفيلم خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك أبطاله وموعد بدء التصوير، تمهيدًا لطرحه للجمهور.


يذكر أن أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد، تكريم المخرج خالد يوسف، في الدورة الثالثة التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، والمقرر انطلاقه يوم 10 إلى يوم 16 أكتوبر المقبل في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.


أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، مؤخرًا، لجنة تحكيم الدورة الثالثة من المهرجان، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، برئاسة المخرج مجدي أبو عميرة، وعضوية الفنان محسن صبري، والدكتورة ليلى المغربي، أستاذة تاريخ وعلوم أزياء الدراما والسينما والمسرح بأكاديمية الفنون، والمخرج فايق جرادة، رئيس تلفزيون فلسطين، والفنانة العراقية كلوديا حنا.


كما أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، برئاسة عزة أبو اليزيد، إطلاق اسم النجم الراحل خالد صالح على الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وما قدمه من أعمال تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.

ويأتي هذا التكريم تخليدًا لاسم أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث تميز خالد صالح بموهبة استثنائية وأداء صادق، جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.


وقدم الراحل خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الأدوار المؤثرة التي تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية، ونجح من خلالها في تجسيد شخصيات إنسانية تركت أثرًا عميقًا لدى المشاهدين.

وأكدت رئيسة المهرجان عزة أبو اليزيد أن اختيار اسم خالد صالح يحمل رسالة تقدير لفنان استطاع أن يرسخ حضوره الفني بأعمال خالدة، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستشهد عددًا من الفعاليات التي تحتفي بإرثه الفني وتستعيد أبرز محطاته.

ومن جهتها، قالت عزة أبو اليزيد إن مسابقات المهرجان هذا العام لها طابع مختلف عن الدورات السابقة، حيث انقسمت إلى 3 مسابقات، الأولى مسابقة «سينما الومضة»، ومن أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم 5 دقائق، والثانية «المسابقة العامة»، ومن أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم 30 دقيقة، متضمنة تترَي البداية والنهاية، وتضم العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل تمثيل، أما المسابقة الثالثة فمخصصة لأفلام الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن من أهم الشروط العامة ألا يكون الفيلم قد عُرض من قبل على أي من منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من الشروط الأخرى الموضحة برابط التقديم.

ويُعد مهرجان بردية السينمائي أول مهرجان متخصص في أفلام الخمس دقائق، وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة «بردية للثقافة والفنون» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وانطلقت الدورة الثانية من المهرجان في شهر سبتمبر الماضي بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، وكان ضيفا شرف حفل الافتتاح المخرج الكبير مروان حامد، والنجمة إلهام شاهين، كما تم تكريم النجمة هالة صدقي، والكاتب الكبير محمد بغدادي، والنجمة سيمون، والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي، والنجم محمد فهيم، والنجم شريف إدريس، والمنتج السعودي خالد الراجح، بحضور المخرج الكبير خالد الحجر، والفنانة الكبيرة عفاف رشاد، ولفيف من نجوم الفن والثقافة.

https://youtube.com/shorts/1uwlKBMgSB4?si=V5X929TYOGEQgbXn

خالد يوسف اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

بالصور

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد