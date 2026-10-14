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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تدين الهجمات على السعودية وتؤكد: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أدانت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ورفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول العربية أو النيل من أمنها واستقرارها، أو تهديد سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها.

وأكدت الأتربي أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمقدسات الإسلامية يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقواعد المستقرة للقانون الدولي، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين وسلامتهم، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والابتعاد عن كل ما من شأنه توسيع دائرة الصراع وتهديد استقرار المنطقة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها لا يقتصر تأثيره على حدودها، بل تمتد تداعياته إلى المنطقة بأكملها، الأمر الذي يستوجب تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يحفظ أمن الشعوب العربية ويصون مقدراتها.

وأوضحت الأتربي أن الموقف المصري الثابت تجاه أمن الدول العربية يقوم على احترام سيادتها، ورفض الاعتداءات التي تستهدف أراضيها أو تهدد سلامة مواطنيها، والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، مؤكدة أن أمن مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار محيطها العربي، وأن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يتطلب تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدة أن استمرار التشاور بين البلدين يعزز فرص احتواء الأزمات، ويدعم جهود حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأعربت الدكتورة داليا الأتربي عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومجددة تأكيدها تضامنها الكامل مع المملكة وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

المملكة العربية السعودية الهجمات المنشآت المدنية والحيوية المقدسات الإسلامية دائرة الصراع

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